В Украине власть не только игнорирует проявления антисемитизма в стране, но и закрепляет их на законодательном уровне

Телеканал ZIK

Из-за полного попустительства украинской власти, антисемитизм проявляют даже публичные лица

Украинцы заняли второе место в рейтинге антисемитских настроений в Европе. Уровень неприязни к еврейской нации эксперты оценили в 46%. И это при том, что показатель вырос всего за несколько лет – в 2016-м году он был на 14% меньше.

Об этом говорилось в сюжете телеканала ZIK.

Как отмечается, еврейское сообщество в Украине и за рубежом возмутилось такой статистикой. А посол Израиля Йоэль Лион заявил, что проявления антисемитизма в Украине должны осуждаться и пресекаться по закону.

"Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине, это антисемитизм, это ненормальная вещь. Если рядом с Майданом продают почтовые открытки с нацистской символикой, не надо, чтобы кто-то шел и жаловался. Полиция должна сама автоматически приходить туда и разбираться с этим как с проявлением антисемитизма", – подчеркнул посол Израиля в Украине Йоэль Лион.

Однако в Украине, подчеркивается в сюжете, проявления антисемитизма не только игнорируют, но и закрепляют на законодательном уровне. Яркий пример - деятельность Института национальной памяти, который пропагандирует ультраправую идеологию.

В частности, глава ведомства Антон Дробович добился того, что символика "СС Галичина" в Украине больше не считается нацистской. К тому же – он постоянно критикует руководство Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" за отсутствие ценностей и непрофессионализм.

Несмотря на то, что работал там руководителем образовательных программ и в прошлом году заработал более миллиона гривен. Сменив работу, Дробович тем не менее продолжает политику Института Нацпамяти по увеличению напряжения между Украиной и Израилем. В частности, речь идет о пропаганде позиционирования трагедии Бабьего Яра прежде всего, как украинской, а уже потом – еврейской.

"Это приводит к тому, что в сторону Украины как государства могут быть упреки о том, что здесь возрождается нацистская идеология, антисемитизм как таковой. К сожалению, эта деятельность не находит никакого оправдания у умных рациональных украинских специалистов, в том числе и в сфере межнациональных отношений", – заявил общественный деятель Игорь Марунич.

Из-за полного попустительства украинской власти, антисемитизм проявляют публичные лица. Так, телеведущий Сергей Притула, который баллотировался на пост мэра Киева, попал в скандал из-за своих высказываний в прямом эфире на радио. Он с улыбкой поддержал мнение слушателя, откровенно разжигающее межнациональную рознь.

Кроме этого в антисемитизме в Украине неоднократно был замечен глава Ассоциации еврейских организаций и общин Иосиф Зисельс. Он неоднократно уверял – в Украине нет проявления вражды и дискриминации. А несколько лет назад сам заявил, что в уничтожении нацистами около шести миллионов евреев виноваты сами евреи. При этом определяющей точкой, которая запустила события и впоследствии привела к Холокосту, Зисельс назвал убийство Симона Петлюры.

Эксперты единогласны – такие высказывания являются ничем иным, как сознательным разжиганием межнациональной розни. И вопрос здесь не только в том, чего это будет стоить Украине на международной арене, а в чьих интересах антисемиты действуют на наших просторах.