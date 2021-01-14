В Украине вакцинация препаратами Pfizer или Moderna может начаться в феврале, - Ляшко

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Украина получила письмо от Глобального альянса вакцин и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить свою готовность принять м-РНК-вакцину согласно заявке

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине вакцинация от коронавируса может начаться в начале февраля. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вакцина в рамках COVAX ожидается в конце марта. Однако 6 января мы получили письмо от GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - Глобальный альянс вакцин и иммунизации) с просьбой к Украине подтвердить свою готовность принять м-РНК-вакцину согласно заявке, которую подала раньше, поскольку производители м-РНК-вакцины обратились к GAVI с предложением предоставить определенное количество доз", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что при подаче заявки в GAVI, для Украины приоритетная вакцина для массовой вакцинации была с температурой хранения +2...+8 градусов.

"В то же время мы не отказываемся и от других вакцин (-20 или -70 градусов Цельсия), потому что понимаем, что массовая вакцинация будет долговременной с учетом структуры и подходов к ней. Поэтому 8 января мы направили GAVI ответ, что готовы принять м-РНК-вакцины и будем ими охватывать именно медицинских работников.

Поскольку мы выполнили все условия, которые выдвигал GAVI, думаю, что уже в начале февраля сможем начать вакцинацию м-РНК вакциной", - уточнил главный санврач.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина закупает вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 по цене, определенной в большинстве стран. По его словам, Украина уже достигла договоренностей с глобальной инициативой COVAX, в рамках которой подтверждено поставки в Украину 8 млн доз вакцин в конце первого-начале второго квартала 2021 года.