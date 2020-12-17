В Украине вакцинация от коронавируса будет бесплатной для населения, - Радуцкий

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В бюджете сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП

Государство полностью профинансирует неоплачиваемую вакцинацию от COVID-19. Следовательно, в Украине вакцинация от коронавируса будет бесплатной для населения, ее профинансирует государство. Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий в Facebook.

Он пояснил, что Министерство финансов выполнит три требования Комитета здоровья нации по финансированию отрасли здравоохранения в следующем году.

"Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающимися лечением больных коронавирусом. Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование по финансированию программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП", - заявил Радуцкий.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с 27 декабря на территории Евросоюза начнется вакцинация от коронавируса (COVID-19).