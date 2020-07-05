В Украине в тестовом режиме откроют детский лагерь, - Ляшко

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Лагерь будет работать с соблюдением требований Минздрава

В Украине в тестовом режиме откроют детский лагерь, который будет работать с соблюдением карантинных требований, которые разработали в Министерстве здравоохранения. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, "тестовый" лагерь откроют в Херсонской области.

"Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", - отметил Ляшко.

По словам главного санитарного врача Украины, Минздрав разработал специальные нормы для работы детских лагерей в условиях эпидемии коронавируса COVID-19.

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Однако, другие детские лагеря будут закрыты как минимум до 31 июля, пока не завершится действие адаптивного карантина. Кроме этого, Виктор Ляшко подчеркнул, что во время организованного отдыха детей часто происходят вспышки капельных и кишечных инфекций.

Напомним, ранее в КГГА сообщали, что детские лагеря и санатории в Киеве не будут открывать до конца карантина, который продлен до 31 июля. Однако их будут готовить к возможному открытию после завершения карантина.