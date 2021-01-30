В Украине в течение суток зафиксировали 4 685 новых случаев COVID-19

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Более 11 тысяч человек выздоровели

В Украине по состоянию на утро 30 января лабораторно подтвердили 1 216 278 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 4 685 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 11 317 лицам, а 149 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 22 628 летальных случаев от COVID-19, а 1 014 658 пациентов смогли побороть болезнь.

Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 341 случай;

Винницкая область – 241 случай;

Волынская область – 146 случаев;

Днепропетровская область – 335 случаев;

Донецкая область – 170 случаев;

Житомирская область – 158 случаев;

Закарпатская область – 245 случаев;

Запорожская область – 220 случаев;

Ивано-Франковская область – 412 случаев;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 36 случаев;

Луганская область – 108 случаев;

Львовская область- – 356 случаев;

Николаевская область – 84 случая;

Одесская область – 174 случая;

Полтавская область – 104 случая;

Ровенская область – 116 случаев;

Сумская область – 77 случаев;

Тернопольская область – 124 случая;

Харьковская область – 280 случаев;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 123 случая;

Черкасская область – 155 случаев;

Черновицкая область – 186 случаев;

Черниговская область – 117 случаев.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже. В то же время чиновник не ответил на вопрос, какой именно вакциной начнут прививать украинцев.