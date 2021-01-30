В Украине в течение суток зафиксировали 4 685 новых случаев COVID-19
Более 11 тысяч человек выздоровели
В Украине по состоянию на утро 30 января лабораторно подтвердили 1 216 278 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 4 685 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 11 317 лицам, а 149 человек умерли в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 22 628 летальных случаев от COVID-19, а 1 014 658 пациентов смогли побороть болезнь.
Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 341 случай;
- Винницкая область – 241 случай;
- Волынская область – 146 случаев;
- Днепропетровская область – 335 случаев;
- Донецкая область – 170 случаев;
- Житомирская область – 158 случаев;
- Закарпатская область – 245 случаев;
- Запорожская область – 220 случаев;
- Ивано-Франковская область – 412 случаев;
- Киевская область – 325 случаев;
- Кировоградская область – 36 случаев;
- Луганская область – 108 случаев;
- Львовская область- – 356 случаев;
- Николаевская область – 84 случая;
- Одесская область – 174 случая;
- Полтавская область – 104 случая;
- Ровенская область – 116 случаев;
- Сумская область – 77 случаев;
- Тернопольская область – 124 случая;
- Харьковская область – 280 случаев;
- Херсонская область – 52 случая;
- Хмельницкая область – 123 случая;
- Черкасская область – 155 случаев;
- Черновицкая область – 186 случаев;
- Черниговская область – 117 случаев.
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже. В то же время чиновник не ответил на вопрос, какой именно вакциной начнут прививать украинцев.