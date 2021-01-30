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В Украине в течение суток зафиксировали 4 685 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Более 11 тысяч человек выздоровели

В Украине по состоянию на утро 30 января лабораторно подтвердили 1 216 278 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 4 685 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 11 317 лицам, а 149 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 22 628 летальных случаев от COVID-19, а 1 014 658 пациентов смогли побороть болезнь.

Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 341 случай;
  • Винницкая область – 241 случай;
  • Волынская область – 146 случаев;
  • Днепропетровская область – 335 случаев;
  • Донецкая область – 170 случаев;
  • Житомирская область – 158 случаев;
  • Закарпатская область – 245 случаев;
  • Запорожская область – 220 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 412 случаев;
  • Киевская область – 325 случаев;
  • Кировоградская область – 36 случаев;
  • Луганская область – 108 случаев;
  • Львовская область- – 356 случаев;
  • Николаевская область – 84 случая;
  • Одесская область – 174 случая;
  • Полтавская область – 104 случая;
  • Ровенская область – 116 случаев;
  • Сумская область – 77 случаев;
  • Тернопольская область – 124 случая;
  • Харьковская область – 280 случаев;
  • Херсонская область – 52 случая;
  • Хмельницкая область – 123 случая;
  • Черкасская область – 155 случаев;
  • Черновицкая область – 186 случаев;
  • Черниговская область – 117 случаев.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже. В то же время чиновник не ответил на вопрос, какой именно вакциной начнут прививать украинцев.

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