В Украине в течение суток зафиксировали 16 294 случая COVID-19, с начала пандемии – более 700 тысяч

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Больше всего новых случаев подтвердили в столице

В Украине по состоянию на утро 28 ноября лабораторно подтвердили 709 701 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине было зафиксировано 16 294 случая COVID-19, что стало новым антирекордом. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 8 897 лицам, а 184 человека умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 12 093 летальных случаев от COVID-19, а 335 135 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. – 17 051 (+628);

Волынская обл. – 23 656 (+383);

Днепропетровская обл. – 36 487 (+1 599);

Донецкая обл. – 22 210 (+424);

Житомирская обл. – 29 098 (+617);

Закарпатская обл. – 22 974 (+226);

Запорожская обл. – 29 296 (+1 067);

Ивано-Франковская обл. – 35 374 (+678);

г. Киев – 67 278 (+1 739)

Киевская обл. – 36 214 (+979);

Кировоградская обл. – 4 941 (+117);

Луганская обл. – 6 185 (+124);

Львовская обл. – 45 052 (+543);

Николаевская обл. – 17 710 (+543);

Одесская обл. – 42 851 (+1 350);

Полтавская обл. – 21 490 (+789);

Ровенская обл. – 30 430 (+555);

Сумская обл. – 27 603 (+1 013);

Тернопольская обл. – 27 425 (+375);

Харьковская обл. – 54 517 (+489);

Херсонская обл. – 9 845 (+212);

Хмельницкая обл. – 28 917 (+567);

Черкасская обл. – 22 053 (+651);

Черновицкая обл. – 33 291 (+273);

Черниговская обл. – 17 753 (+640).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов назвал единственное условие для введения локдауну в Украине. По его словам, таким основанием может быть только заполненность коек в больницах на более чем 75%.