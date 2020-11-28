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В Украине в течение суток зафиксировали 16 294 случая COVID-19, с начала пандемии – более 700 тысяч

Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев подтвердили в столице

В Украине по состоянию на утро 28 ноября лабораторно подтвердили 709 701 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине было зафиксировано 16 294 случая COVID-19, что стало новым антирекордом. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 8 897 лицам, а 184 человека умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 12 093 летальных случаев от COVID-19, а 335 135 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл. – 17 051 (+628);
  • Волынская обл. – 23 656 (+383);
  • Днепропетровская обл. – 36 487 (+1 599);
  • Донецкая обл. – 22 210 (+424);
  • Житомирская обл. – 29 098 (+617);
  • Закарпатская обл. – 22 974 (+226);
  • Запорожская обл. – 29 296 (+1 067);
  • Ивано-Франковская обл. – 35 374 (+678);
  • г. Киев – 67 278 (+1 739)
  • Киевская обл. – 36 214 (+979);
  • Кировоградская обл. – 4 941 (+117);
  • Луганская обл. – 6 185 (+124);
  • Львовская обл. – 45 052 (+543);
  • Николаевская обл. – 17 710 (+543);
  • Одесская обл. – 42 851 (+1 350);
  • Полтавская обл. – 21 490 (+789);
  • Ровенская обл. – 30 430 (+555);
  • Сумская обл. – 27 603 (+1 013);
  • Тернопольская обл. – 27 425 (+375);
  • Харьковская обл. – 54 517 (+489);
  • Херсонская обл. – 9 845 (+212);
  • Хмельницкая обл. – 28 917 (+567);
  • Черкасская обл. – 22 053 (+651);
  • Черновицкая обл. – 33 291 (+273);
  • Черниговская обл. – 17 753 (+640).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов назвал единственное условие для введения локдауну в Украине. По его словам, таким основанием может быть только заполненность коек в больницах на более чем 75%.

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