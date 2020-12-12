В Украине в течение суток обнаружили 12 811 новых случаев COVID-19, выздоровели 13 653 человека
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве
В Украине по состоянию на утро 12 декабря лабораторно подтвердили 885 039 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что на протяжении минувших суток, 11 декабря, в Украине было зафиксировано 12 811 случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 13 653 лицам, а 243 человека умерли в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 14 998 летальных случаев от COVID-19, а 494 001 пациент смог преодолеть болезнь.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая обл. – 19 680 (+199);
- Волынская обл. – 27 852 (+315);
- Днепропетровская обл. – 48 365 (+715);
- Донецкая обл. – 29 031 (+640);
- Житомирская обл. – 33 714 (+309);
- Закарпатская обл. – 25 883 (+190);
- Запорожская обл. – 41 460 (+807);
- Ивано-Франковская обл. – 40 484 (+202);
- г. Киев – 90 013 (+1 696);
- Киевская обл. – 47 783 (+785);
- Кировоградская обл. – 7 059 (+138);
- Луганская обл. – 7 705 (+90);
- Львовская обл. – 53 299 (+721);
- Николаевская обл. – 23 479 (+499);
- Одесская обл. – 57 071 (+1 357);
- Полтавская обл. – 28 811 (+376);
- Ровенская обл. – 35 900 (+448);
- Сумская обл. – 35 327 (+331);
- Тернопольская обл. – 30 964 (+226);
- Харьковская обл. – 61 985 (+561);
- Херсонская обл. – 13 723 (+322);
- Хмельницкая обл. – 34 417 (+459);
- Черкасская обл. – 30 784 (+651);
- Черновицкая обл. – 36 496 (+210);
- Черниговская обл. – 23 754 (+564).
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом. По его словам, это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад.