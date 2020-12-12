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В Украине в течение суток обнаружили 12 811 новых случаев COVID-19, выздоровели 13 653 человека

Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве

В Украине по состоянию на утро 12 декабря лабораторно подтвердили 885 039 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что на протяжении минувших суток, 11 декабря, в Украине было зафиксировано 12 811 случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 13 653 лицам, а 243 человека умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 14 998 летальных случаев от COVID-19, а 494 001 пациент смог преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл. – 19 680 (+199);
  • Волынская обл. – 27 852 (+315);
  • Днепропетровская обл. – 48 365 (+715);
  • Донецкая обл. – 29 031 (+640);
  • Житомирская обл. – 33 714 (+309);
  • Закарпатская обл. – 25 883 (+190);
  • Запорожская обл. – 41 460 (+807);
  • Ивано-Франковская обл. – 40 484 (+202);
  • г. Киев – 90 013 (+1 696);
  • Киевская обл. – 47 783 (+785);
  • Кировоградская обл. – 7 059 (+138);
  • Луганская обл. – 7 705 (+90);
  • Львовская обл. – 53 299 (+721);
  • Николаевская обл. – 23 479 (+499);
  • Одесская обл. – 57 071 (+1 357);
  • Полтавская обл. – 28 811 (+376);
  • Ровенская обл. – 35 900 (+448);
  • Сумская обл. – 35 327 (+331);
  • Тернопольская обл. – 30 964 (+226);
  • Харьковская обл. – 61 985 (+561);
  • Херсонская обл. – 13 723 (+322);
  • Хмельницкая обл. – 34 417 (+459);
  • Черкасская обл. – 30 784 (+651);
  • Черновицкая обл. – 36 496 (+210);
  • Черниговская обл. – 23 754 (+564).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом. По его словам, это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. 

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