В Украине уже более 181 тыс. случаев коронавируса, за последние сутки - 2 884

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Антилидер за сутки снова Харьковская область - 372 случая

По состоянию на утро 22 сентября в Украине лабораторно подтверждено 181 237 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 181 237 случаев COVID-19, из них 3 642 летальных, 79 901 человек выздоровел.

В частности, за последние сутки зафиксировано 2 884 новых случая, 1 717 пациентов побороли болезнь, а 59 человек умерло.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (372), Тернопольской (293), Львовской (273) областях и в городе Киев (270).

Наиболее зараженными регионами остаются Киев – 20 028 случаев, Львовская область – 18 793 и Харьковская область – 15 505.

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Напомним, ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщил, что в Европе в конце осени и начале зимы 2020 года ожидается пик второй волны коронавируса COVID-19. Кроме этого, специалисты центра выразили обеспокоенность относительно возможного резкого увеличения количества госпитализаций в ближайшие несколько месяцев из-за пика коронавируса в конце осени.