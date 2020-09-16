В Украине уже более 162 тыс. случаев коронавируса, за последние сутки - 2958 выявленных заражений

AP Photo

Вчера зафиксировали 1514 пациентов, которые побороли болезнь

По состоянию на утро 16 сентября в Украине лабораторно подтверждено 162 660 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 162 660 случаев COVID-19, из них 3340 летальных, 72 324 человека выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксировано 2958 новых случаев, 1514 пациентов побороли болезнь, а 76 человек умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Тернопольской области (380), в городе Киев (356), Одесской (284), Харьковской (272) и Львовской (187) областях.

Наиболее зараженными регионами остаются Киев - 18 070 случаев, Львовская область - 17 430 и Харьковская область - 13 432.

Новости по теме: Американские ученые обнаружили белок, нейтрализующий коронавирус

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины сосредоточены на производстве гипериммунного иммуноглобулина из крови переболевших коронавирусом людей, ведь убеждены, что этот препарат может помогать в лечении COVID-19.