live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине уже более 162 тыс. случаев коронавируса, за последние сутки - 2958 выявленных заражений

AP Photo

Вчера зафиксировали 1514 пациентов, которые побороли болезнь

По состоянию на утро 16 сентября в Украине лабораторно подтверждено 162 660 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 162 660 случаев COVID-19, из них 3340 летальных, 72 324 человека выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксировано 2958 новых случаев, 1514 пациентов побороли болезнь, а 76 человек умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Тернопольской области (380), в городе Киев (356), Одесской (284), Харьковской (272) и Львовской (187) областях.

Наиболее зараженными регионами остаются Киев - 18 070 случаев, Львовская область - 17 430 и Харьковская область - 13 432.

Новости по теме: Американские ученые обнаружили белок, нейтрализующий коронавирус

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины сосредоточены на производстве гипериммунного иммуноглобулина из крови переболевших коронавирусом людей, ведь убеждены, что этот препарат может помогать в лечении COVID-19

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Бюджет должен быть сбалансированным: В "Слуге народа" анонсировали "огромную дискуссию" Мы договаривались с министрами, что когда будет недоверие 70% депутатов, они должны уйти в отставку, – Качура Нардеп Качура: Министр экономики Петрашко лоббировал интересы "Тедис-Украина" и должен быть уволен Лучший отчет – снижение показателей больных с COVID-19, а не антирекорды каждый день, – Качура о главе Минздрава
Loading...

программы канала ZIK

Светлана Крюкова | Ток-шоу
Бюджет-2021. Мир на Донбассе. Выступление Венедиктовой в Раде | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев в эфире телеканала ZIK, 14.09.20
Выборы на Донбассе. Какой будет бюджет -2021? | Ток-шоу
Бюджет-2021. Поднять DELFI за миллионы. Местные выборы. Произвол радикалов | Ток-шоу