В Украине увеличился размер прожиточного минимума
Такой шаг урегулирован законом о госбюджете на 2020 год
С 1 декабря 2020 года в Украине вырос размер прожиточного минимума, теперь он составит 2189 гривен. Соответствующие изменения предусмотрены в законе о государственном бюджете Украины на текущий год.
Как отмечается, для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет таким:
- для детей в возрасте до 6 лет - 1921 гривня;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2395 гривен;
- для трудоспособных лиц - 2270 гривен;
- для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривен.
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Напомним, поскольку в Украине повышается прожиточный минимум, а соответственно и социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной помощи по безработице, которые с ним связаны.