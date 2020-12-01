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В Украине увеличился размер прожиточного минимума

Фото из открытых источников

Такой шаг урегулирован законом о госбюджете на 2020 год

С 1 декабря 2020 года в Украине вырос размер прожиточного минимума, теперь он составит 2189 гривен. Соответствующие изменения предусмотрены в законе о государственном бюджете Украины на текущий год.

Как отмечается, для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет таким:

  • для детей в возрасте до 6 лет - 1921 гривня;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2395 гривен;
  • для трудоспособных лиц - 2270 гривен;
  • для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривен.

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Напомним, поскольку в Украине повышается прожиточный минимум, а соответственно и социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной помощи по безработице, которые с ним связаны. 

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