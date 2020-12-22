В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19, - ЦОЗ
Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ
Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Согласно сообщению, цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).
"Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации в соответствии с календарем прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней", — рассказал и. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин.
Известно, что план будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации. Цель, целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникация и развертывание мобильных бригад — это базовая часть документа.
Она может быть изменена только в случае получения кардинально новой информации. Этапы разработки вакцин, квалификационные и регистрационные процедуры, поставки вакцин — эту часть будут обновлять постоянно.
"Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19", — уточнил Кузин.
Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
Как отмечается, план предусматривает 4 этапа вакцинации населения:
- январь–апрель 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
- апрель–июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- июнь–сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентябрь 2021 — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство будет проводить вакцинацию от коронавируса жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса только на подконтрольной Украине территории.