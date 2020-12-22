В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19, - ЦОЗ

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Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

"Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации в соответствии с календарем прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней", — рассказал и. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин.

Известно, что план будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации. Цель, целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков, коммуникация и развертывание мобильных бригад — это базовая часть документа.

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Она может быть изменена только в случае получения кардинально новой информации. Этапы разработки вакцин, квалификационные и регистрационные процедуры, поставки вакцин — эту часть будут обновлять постоянно.

"Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19", — уточнил Кузин.

Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Как отмечается, план предусматривает 4 этапа вакцинации населения:

январь–апрель 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

апрель–июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

июнь–сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

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Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство будет проводить вакцинацию от коронавируса жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса только на подконтрольной Украине территории.