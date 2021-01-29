В Украине утвердили календарный план COVID-вакцинации

Национальный план определяет 5 этапов вакцинации

"Вакцинирование людей должно начаться в феврале. У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет 5 этапов вакцинации. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", - отметил глава Кабмина.

В то же время, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году.

"Оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемым инфекциям в Минздраве, с учетом социологических опросов, определил прогнозируемое количество вакцины для закупки на уровне 15 миллионов дополнительных доз. Холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида вакцин (в условиях от -70°C до +8°C), которые уже прошли регистрацию", - сказал Ляшко.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС также одобрила календарный план вакцинации.

Кабинет министров

Напомним, ранее Виктор Ляшко сообщал, что проведение вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже. Именно на этот период ориентировочно запланирована поставка первых доз вакцины.