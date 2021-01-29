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В Украине утвердили календарный план COVID-вакцинации

Правительство Дениса Шмыгаля Кабинет министров

Национальный план определяет 5 этапов вакцинации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил на необходимости четко определить потребность государства в вакцинах, в том числе и от коронавируса, на этот год. Об этом он сказал на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Правительственный портал.

"Вакцинирование людей должно начаться в феврале. У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет 5 этапов вакцинации. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", - отметил глава Кабмина.

В то же время, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году.

"Оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемым инфекциям в Минздраве, с учетом социологических опросов, определил прогнозируемое количество вакцины для закупки на уровне 15 миллионов дополнительных доз. Холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида вакцин (в условиях от -70°C до +8°C), которые уже прошли регистрацию", - сказал Ляшко.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС также одобрила календарный план вакцинации.

Кабинет министров

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Напомним, ранее Виктор Ляшко сообщал, что проведение вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже. Именно на этот период ориентировочно запланирована поставка первых доз вакцины.

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