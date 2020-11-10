В Украине установлен новый антирекорд COVID-19: За минувшие сутки зафиксировано 10842 случаи заражения

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Наибольшее количество подтвержденных заболеваний зарегистрировано в г. Киев - 747 человек

По состоянию на утро 10 ноября в Украине лабораторно подтверждено 479 197 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За все время пандемии в Украине заболело – 479 197 человек, среди них выздоровел – 214 657 человек, летальных исходов – 8 756", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 410, медработников – 445). Также побороть болезнь смогли 5 514 человек, а жертвами недуга стал 191 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 45 667 случаев;