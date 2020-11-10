В Украине установлен новый антирекорд COVID-19: За минувшие сутки зафиксировано 10842 случаи заражения

"За все время пандемии в Украине заболело – 479 197 человек, среди них выздоровел – 214 657 человек, летальных исходов – 8 756", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 410, медработников – 445). Также побороть болезнь смогли 5 514 человек, а жертвами недуга стал 191 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что количество кроватей для больных коронавирусом в Украине планируют увеличить до 80 тысяч. По его словам, в ближайшие недели большую часть этих кроватей обеспечат кислородом.