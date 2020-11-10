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В Украине установлен новый антирекорд COVID-19: За минувшие сутки зафиксировано 10842 случаи заражения

Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных заболеваний зарегистрировано в г. Киев - 747 человек

По состоянию на утро 10 ноября в Украине лабораторно подтверждено 479 197 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За все время пандемии в Украине заболело – 479 197 человек, среди них выздоровел – 214 657 человек, летальных исходов – 8 756", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 410, медработников – 445). Также побороть болезнь смогли 5 514 человек, а жертвами недуга стал 191 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 45 667 случаев;
Винницкая область - 12 765 случаев;
Волынская область - 16 821 случай;
Днепропетровская область - 18 324 случая;
Донецкая область - 14 578 случаев;
Житомирская область - 19 616 случаев;
Закарпатская область - 17 620 случаев;
Запорожская область - 14 693 случая;
Ивано-Франковская область - 25 054 случая;
Киевская область - 21 038 случаев;
Кировоградская область - 3 204 случая;
Луганская область - 4 643 случая;
Львовская область - 34 304 случая;
Николаевская область - 10 787 случаев;
Одесская область - 29 336 случаев;
Полтавская область - 12 723 случая;
Ровенская область - 22 622 случая;
Сумская область - 15 297 случаев;
Тернопольская область - 22 389 случаев;
Харьковская область - 44 466 случаев;
Херсонская область - 5 833 случая;
Хмельницкая область - 20 328 случаев;
Черкасская область - 10 919 случаев;
Черновицкая область - 25 835 случаев;
Черниговская область - 10 335 случаев.
 
 
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что количество кроватей для больных коронавирусом в Украине планируют увеличить до 80 тысяч. По его словам, в ближайшие недели большую часть этих кроватей обеспечат кислородом.
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