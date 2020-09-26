В Украине установили новый антирекорд заболеваемости COVID-19, за сутки - 3833 новых случая
Больше всего больных обнаружили в Киеве, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Днепропетровской областях
По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Украине подтверждено 195 504 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили рекордное количество заболевших - 3833 лица. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки выздоровели 1740, поэтому количество человек, которые смогли преодолеть COVID-19, возросло до 86 873 человек.
Также от осложнений, вызванных коронавирусом умерли 76 человек. Общее количество летальных исходов - 3903.
Как отмечается, сейчас ситуация в регионах выглядит так:
- Винницкая обл - 5784 (+131)
- Волынская обл - 7500 (+138)
- Днепропетровская обл - 5118 (+201)
- Донецкая обл - 2964 (+113)
- Житомирская обл - 5531 (+128)
- Закарпатская обл - 9580 (+90)
- Запорожская обл - 3568 (+140)
- Ивано-Франковская обл - 13212 (+132)
- Кировоградская обл - 1069 (+17)
- м. Киев - 21492 (+447)
- Киевская обл - 8571 (+141)
- Львовская обл - 19636 (+171)
- Луганская обл - 938 (+44)
- Николаевская обл - 2875 (+93)
- Одесская обл - 12734 (+264)
- Полтавская обл - 1844 (+92)
- Ровненская обл - 11928 (+154)
- Сумская обл - 3549 (+75)
- Тернопольская обл - 12863 (+284)
- Харьковская обл - 16870 (+380)
- Херсонская обл - 1000 (+46)
- Хмельницкая обл - 5531 (+170)
- Черновицкая обл - 13902 (+166)
- Черкасская обл - 3570 (+111)
- Черниговская обл - 3875 (+105)
Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутереш заявил, что в результате глобальной нехватки подготовленности и взаимодействия коронавирус вышел из-под контроля.