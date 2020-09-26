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В Украине установили новый антирекорд заболеваемости COVID-19, за сутки - 3833 новых случая

Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в Киеве, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Днепропетровской областях

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Украине подтверждено 195 504 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили рекордное количество заболевших - 3833 лица. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах

Согласно сообщению, за прошедшие сутки выздоровели 1740, поэтому количество человек, которые смогли преодолеть COVID-19, возросло до 86 873 человек. 

Также от осложнений, вызванных коронавирусом умерли 76 человек. Общее количество летальных исходов - 3903.

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Как отмечается, сейчас ситуация в регионах выглядит так:

  • Винницкая обл - 5784 (+131)
  • Волынская обл - 7500 (+138)
  • Днепропетровская обл - 5118 (+201)
  • Донецкая обл - 2964 (+113)
  • Житомирская обл - 5531 (+128)
  • Закарпатская обл - 9580 (+90)
  • Запорожская обл - 3568 (+140)
  • Ивано-Франковская обл - 13212 (+132)
  • Кировоградская обл - 1069 (+17)
  • м. Киев - 21492 (+447)
  • Киевская обл - 8571 (+141)
  • Львовская обл - 19636 (+171)
  • Луганская обл - 938 (+44)
  • Николаевская обл - 2875 (+93)
  • Одесская обл - 12734 (+264)
  • Полтавская обл - 1844 (+92)
  • Ровненская обл - 11928 (+154)
  • Сумская обл - 3549 (+75)
  • Тернопольская обл - 12863 (+284)
  • Харьковская обл - 16870 (+380)
  • Херсонская обл - 1000 (+46)
  • Хмельницкая обл - 5531 (+170)
  • Черновицкая обл - 13902 (+166)
  • Черкасская обл - 3570 (+111)
  • Черниговская обл - 3875 (+105)

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Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутереш заявил, что в результате глобальной нехватки подготовленности и взаимодействия коронавирус вышел из-под контроля.

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