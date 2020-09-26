В Украине установили новый антирекорд заболеваемости COVID-19, за сутки - 3833 новых случая

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Больше всего больных обнаружили в Киеве, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Днепропетровской областях

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Украине подтверждено 195 504 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили рекордное количество заболевших - 3833 лица. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки выздоровели 1740, поэтому количество человек, которые смогли преодолеть COVID-19, возросло до 86 873 человек.

Также от осложнений, вызванных коронавирусом умерли 76 человек. Общее количество летальных исходов - 3903.

Как отмечается, сейчас ситуация в регионах выглядит так:

Винницкая обл - 5784 (+131)

Волынская обл - 7500 (+138)

Днепропетровская обл - 5118 (+201)

Донецкая обл - 2964 (+113)

Житомирская обл - 5531 (+128)

Закарпатская обл - 9580 (+90)

Запорожская обл - 3568 (+140)

Ивано-Франковская обл - 13212 (+132)

Кировоградская обл - 1069 (+17)

м. Киев - 21492 (+447)

Киевская обл - 8571 (+141)

Львовская обл - 19636 (+171)

Луганская обл - 938 (+44)

Николаевская обл - 2875 (+93)

Одесская обл - 12734 (+264)

Полтавская обл - 1844 (+92)

Ровненская обл - 11928 (+154)

Сумская обл - 3549 (+75)

Тернопольская обл - 12863 (+284)

Харьковская обл - 16870 (+380)

Херсонская обл - 1000 (+46)

Хмельницкая обл - 5531 (+170)

Черновицкая обл - 13902 (+166)

Черкасская обл - 3570 (+111)

Черниговская обл - 3875 (+105)

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутереш заявил, что в результате глобальной нехватки подготовленности и взаимодействия коронавирус вышел из-под контроля.