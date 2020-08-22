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В Украине установили новый антирекорд, за минувшие сутки - 2328 случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях

По состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине коронавирусную болезнь подтвердили в 102 971 человек, за минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд - 2328 новых случаев. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах

Согласно сообщению, смогли преодолеть недуг 51 735 человек (за сутки выздоровели 657 человек). Количество летальных исходов составляет 2 244 (за сутки умерли 37 человек).

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Как отмечается, сейчас ситуация в регионах выглядит следующим образом: 

  • Винницкая обл - 3553 (+75)
  • Волынская обл - 5052 (+63)
  • Днепропетровская обл - 1932 (+38)
  • Донецкая обл - 1215 (+32)
  • Житомирская обл - 2734 (+39)
  • Закарпатская обл - 6885 (+114)
  • Запорожская обл - 1287 (+53)
  • Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)
  • Кировоградская обл - 756 (+5)
  • м. Киев - 11507 (+179)
  • Киевская обл - 4881 (+76)
  • Львовская обл - 12965 (+172)
  • Луганская обл - 232 (+19)
  • Николаевская обл - 938 (+26)
  • Одесская обл - 5788 (+210)
  • Полтавская обл - 636 (+22)
  • Ровненская обл - 8383 (+145)
  • Сумская обл - 1145 (+21)
  • Тернопольская обл - 4507 (+206)
  • Харьковская обл - 7324 (+291)
  • Херсонская обл - 332 (+3)
  • Хмельницкая обл - 1904 (+76)
  • Черновицкая обл - 8713 (+208)
  • Черкасская обл - 1248 (+29)
  • Черниговская обл - 1423 (+57)

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Напомним, накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в организации рассчитывают на завершение пандемии COVID-19 менее, чем за два года. 

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