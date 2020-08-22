В Украине установили новый антирекорд, за минувшие сутки - 2328 случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях

По состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине коронавирусную болезнь подтвердили в 102 971 человек, за минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд - 2328 новых случаев. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Согласно сообщению, смогли преодолеть недуг 51 735 человек (за сутки выздоровели 657 человек). Количество летальных исходов составляет 2 244 (за сутки умерли 37 человек).

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Как отмечается, сейчас ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 3553 (+75)

Волынская обл - 5052 (+63)

Днепропетровская обл - 1932 (+38)

Донецкая обл - 1215 (+32)

Житомирская обл - 2734 (+39)

Закарпатская обл - 6885 (+114)

Запорожская обл - 1287 (+53)

Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)

Кировоградская обл - 756 (+5)

м. Киев - 11507 (+179)

Киевская обл - 4881 (+76)

Львовская обл - 12965 (+172)

Луганская обл - 232 (+19)

Николаевская обл - 938 (+26)

Одесская обл - 5788 (+210)

Полтавская обл - 636 (+22)

Ровненская обл - 8383 (+145)

Сумская обл - 1145 (+21)

Тернопольская обл - 4507 (+206)

Харьковская обл - 7324 (+291)

Херсонская обл - 332 (+3)

Хмельницкая обл - 1904 (+76)

Черновицкая обл - 8713 (+208)

Черкасская обл - 1248 (+29)

Черниговская обл - 1423 (+57)

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Напомним, накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в организации рассчитывают на завершение пандемии COVID-19 менее, чем за два года.