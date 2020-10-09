В Украине успешно испытали неуправляемые ракеты РС-80. Видео

Боеприпаси готовы передать Министерству обороны

Государственная компания "Артем" завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для нужд Министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что ракеты успешно прошли огневые испытания и соответствуют техническим требованиям и высоким стандартам качества. "Изделия готовы к досрочной передаче заказчику. В компании ожидают увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов", – говорится в сообщении.

Как сообщают в "Укроборонпроме", PC-80 – это неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Боеприпас предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, ракет, пусковых установок, фортификационных сооружений и тому подобное.

Известно, что ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, но и в составе вооружения перспективных наземных платформ и на десантно-штурмовых катерах.

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Напомним, недавно в Украине в рамках летных испытаний на полигоне испытали ракеты комплекса С-300В1 и "Ольха-М". Измерение полета зенитных управляемых ракет произошло в ходе командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020".