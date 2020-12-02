В Украине усилили защиту безработных и работодателей на время карантина

Верховная Рада ІХ созыва Украинские Новости

Соответствующий законопроект поддержали 287 парламентариев

Верховная Рада Украины усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Об этом шла речь во время заседания парламента. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Законопроект №3486 о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) поддержали 287 нардепов из 225 необходимых.

Согласно документу, размещенному на сайте Верховной Рады, нардепы предлагают оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим. Кроме того, речь пойдет не только о карантине, связанном с коронавирусом, но и о других.

Кроме того, в законе прописаны сроки, в которые работодатели сообщают в центр занятости о запланированном массовом высвобождении работников. В общем он должен быть не меньше, чем два месяца, а для госслужащих – не менее 30 календарных дней. В то же время будут конкретизированы основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.

Важно, что людям, уволенным с военной службы после участия в АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры. А главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить единый социальный взнос за себя и членов хозяйства.

Также Фонд соцзащиты инвалидов сможет использовать средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.

Новости по теме: Изменения в регламент и защита местных бюджетов: Что рассматривают сегодня в Раде

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Украине повысился прожиточный минимум, а соответственно и социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице. В то же время размер минимального пособия по безработице остался без изменений.