В Украине усилили киберзащиту критической инфраструктуры

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Эти объекты признали стратегически важными для государства независимо от формы собственности

На сегодняшнем заседании Кабинет министров принял два постановления относительно киберзащиты объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Как отмечается, это позволит провести аудит информационной безопасности объектов критической инфраструктуры и оценить уровень потенциальной опасности для каждого из них.

Также Правительство определило механизмы и критерии отнесения объектов к объектам критической инфраструктуры.

"Главный критерий — нарушение стабильной работы этих объектов может привести к чрезвычайным ситуациям или опасности для государства", — отметили в Минцифре.

Кроме того, планируется создать госреестр объектов критической информационной инфраструктуры и определить единую систему учета и хранения данных об этих объектах.

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Ранее сообщалось, что работники киберполиции разоблачили организованную преступную группу хакеров, которые несанкционированно вмешивались в работу компьютеров и электросетей.