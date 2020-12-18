В Украине упростится процесс выплаты пенсий и денежной помощи

Фото из открытых источников

Деньги на счета получателей будет зачислять непосредственно Пенсионный фонд

Кабинет министров Украины одобрил решение, которым предусматривается упрощение процесса выплаты пенсий и денежной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что в Украине существующий децентрализованного процесс финансирования этих социальных выплат изменится на централизованный. Это должно дать возможность ускорить движение средств и их зачисление на счета получателей непосредственно Пенсионным фондом Украины. Соответственно, деньги не будут проходить через территориальные управления.

Кроме того, правительство утвердило порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах страны "Укрпочтой".

Напомним, недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине могут перенести даты индексации пенсий в 2021 году. Чиновник добавил, что окончательное решение примут после расчетов Пенсионного фонда.

Новости по теме: Бюджет на следующий год: Когда и на сколько вырастут пенсии

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 1 января украинцам повысят пенсии, вследствие чего минимальная выплата вырастет на 400 гривен. По ее словам, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий.