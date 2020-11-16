В Украине упростили процедуру получения пенсий через "Укрпочту"

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Соответствующие изменения вступили в силу с 14 ноября 2020 года

Национальный банк упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, такой шаг предполагает, что теперь работник почтового оператора во время выплаты на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. грн для идентификации и верификации должен лишь сверить идентификационные данные клиента с указанными данными в выплатных документах и бланках почтовых переводов.

После сверки документов и клиент, и представитель почтового оператора проставляют собственноручные подписи в выплатных документах. Выплатные документы должны быть оформлены надлежащим образом, и храниться в течение сроков, определенных законом о финансовом мониторинге.

Как отмечается, эти изменения внесены в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 12 ноября № 145, которое вступило в силу с 14 ноября 2020 года.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины поддержал решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий.