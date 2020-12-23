В Украине упростили предоставление жилья переселенцам и отменили привязку к учету

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Теперь ВПО смогут получать жилье в любом населенном пункте

Кабинет министров Украины принял постановление, которым упрощаются условия предоставления жилья вынужденным переселенцам и отменяется привязка к месту учета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Отмечается, что отныне внутренне перемещенные лица смогут получать жилье в любом населенном пункте, где оно имеется. Ранее такая возможность была доступна лишь в тех населенных пунктах, где человек состоит в течение года на учете.

Кроме того, в Украине расширили перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, в случае отсутствия возможности для переселенца забрать его самостоятельно. В то же время органами местного самоуправления будут определяться дополнительные критерии, по которым будет предоставляться жилье.

Напомним, недавно "Ощадбанк" продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц. Таким образом карточки не будут блокировать до 1 марта следующего года.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Украине лишь около 1% внутренне перемещенных лиц за шесть лет конфликта на Донбассе получили жилье при государственной поддержке. При этом половина зарегистрированных ВПЛ живут на неподконтрольных территориях