В Украине уменьшилась смертность от коронавируса, – Минздрав

Сейчас показатель смертности составляет 8,1 на 100 тысяч человек

В Украине уменьшилась смертность от коронавируса Фото из открытых источников

В Украине количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Фейсбук.

Отмечается, что сейчас показатель смертности составляет 8,1 на 100 тысяч населения. Средний показатель летальности по Украине – 2,1%. В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины – 1 660 (54,0%) и лица в возрасте 50 лет и старше (92,0%).

В то же время, самые высокие показатели смертности зарегистрированы в:

Кировоградской области – (5,4%);

Закарпатской области – (3,3%);

Львовской области – (2,8%);

Черновицкой области – (2,6%);

Херсонской области – (2,4%);

Николаевской области – (2,4%);

Полтавской области – (2,3%);

Ивано-Франковской области – (2,3%);

Днепропетровской области – (2,3%).

В то же время, 80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и тому подобное. У 52,1% умерших было несколько заболеваний.

При этом, 93% умерших – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. Среди всех летальных исходов от COVID-19 было 104 медицинских работника из 22 областей Украины. Летальность среди медиков сейчас составляет 0,8%.

Новости по теме: Впервые в Киеве за сутки более 400 новых больных коронавирусом, семь человек умерли

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса COVID-19 – 3 144, еще 53 пациента умерли, а 1 128 человек преодолели болезнь.