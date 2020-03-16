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Коронавирус в Украине: У первого инфицированного мужчины тест показал отрицательный результат

Фото из открытых источников

Окончательно подтвердить выздоровление можно будет после повторного теста, который мужчина сдаст через двое суток

У мужчины из Черновцов, который вернулся из Италии и стал первым инфицированным коронавирусом в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Впрочем, по ее словам, о выздоровлении можно говорить лишь тогда, когда у пациента будет два подряд отрицательных результатах тестирования на коронавирус. Мужчина прошел первый тест.

“Сегодня мы получили первый негативный от пациента №1, у которого предыдущие результаты были положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если результат так же будет отрицательный, то можем говорить о выздоровлении и выписке пациента”, — сказала она.

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Напомним, сегодня в Черновцах было зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом.

 

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