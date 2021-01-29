В Украине тариф на лечение инсульта увеличат до 99 тыс. грн, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Ранее тариф составлял примерно 29 тыс. гривен

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что в 2021 году тариф на лечение острого инсульта увеличат до 99 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, в этом году тариф по приоритетному пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте в стационарных условиях" будет диверсифицирован в зависимости от объема оказания медицинской помощи. Теперь он будет достигать 99 тыс. грн, для сравнения: в 2020 году соответствующий тариф был недиверсифицированным и составлял примерно 29 тыс. гривен.

Новости по теме: Минздрав запустит новую программу медицинских гарантий: Кого она будет касаться

Кроме этого, министерство нарабатывает "Концепцию развития инсультной помощи в Украине на 2021-2030 годы", что будет соответствовать европейской стратегии борьбы с инсультом.

Как отмечается, в пакете услуг "Экстренная медицинская помощь" Программы медицинских гарантий планируют ввести дополнительные стимулирующие коэффициенты за правильную маршрутизацию пациентов с подозрением на острый мозговой инсульт в центры интервенционной кардиологии.

Новости по теме: Как распознать первые признаки инсульта и что категорически нельзя делать до приезда медиков

Напомним, недавнее исследование американских ученых показало, что каждый восьмой человек в мире, который переболел COVID-19, может получить депрессию или инсульт.