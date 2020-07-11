В Украине стартовал проект психосоциальной поддержки людей

Первый заместитель Министра здравоохранения Украины Ирина Садовяк Фото: Минздрав

Одним из первых шагов проекта стал запуск сайта со списком горячих линий помощи

В Украине стартовал проект психосоциальной поддержки людей "Психическое здоровье для Украины", основная цель которого — улучшить качество и доступность такой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Минздрав понимает важность реформы системы охраны психического здоровья. Мы ценим поддержку международных партнеров, ведь в Украине еще не до конца сформирована культура заботы о психическом здоровье, и у нас впереди ― большая образовательная работа. Одна из основных целей в этом вопросе ― переход от оказания психиатрической помощи в сохранении психического здоровья украинцев", - сказала первый заместитель Министра здравоохранения Украины Ирина Садовяк на пресс-брифинге по случаю запуска проекта.

Отмечается, что одним из первых шагов проекта стал запуск сайта со списком горячих линий помощи, а также бесплатным образовательным онлайн-порталом с учебными курсами и вебинарами о психическом здоровье.

Напомним, 2 июня Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает вывоз донорской крови и позволяет ввоз вакцины без регистрации для военнослужащих.