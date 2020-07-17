В Украине стали по-новому выдавать права и принимать водительские экзамены

Водители могут проверять штрафы через смартфон Фото из открытых источников

Увеличен максимально допустимый перерыв в навыках управления, а также введен единый экзамен для открытия нескольких категорий

В Украине стало проще подтвердить навыки управления транспортным средством благодаря расширению необходимого перечня документов. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Уточняется, что 17 июля вступил в силу приказ № 408 от 22 мая 2020, который совершенствует процедуры выдачи водительского удостоверения, а также более подробно регламентирует их проведение, в особенности, порядок фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов.

Основные нововведения:

при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Также увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления - до трех месяцев;

подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное;

продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке - не менее 10 мин, на дороге - не менее 20 мин, а в целом - не более часа;

возможное отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);

фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;

результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать;

установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.);

возможном исключении имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена. И обновления ее в случае предоставления новой медицинской справки, если пригодность к управлению восстановлена.

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