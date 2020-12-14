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В Украине стали делать меньше тестов на COVID-19, Степанов назвал причину

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

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Министр здравоохранения Максим Степанов признал, что в стране стали делать меньше тестов на выявление COVID-19, однако это связано с уменьшением количества обращений людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни. Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает "Украинская правда". 

По словам главы Минздрава, на прошлой неделе выявили 78 719 случаев заболевания коронавирусной болезни, неделей ранее было 89 322 случая.

Также за прошедшую неделю было сделано методом ПЦР 244 391 тестирование, это меньше, чем было на позапрошлой неделе - 279 189. Сейчас в больницах на госпитализации находятся 27 393 пациента против 28 163 пациентов на позапрошлой неделе.

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"Должен разъяснить, потому что сейчас многие люди говорят о количестве тестирований, манипуляциях со статистикой и так далее. У нас существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием, которые имеют признаки коронавирусной болезни. Именно такой алгоритм у нас был. Мы сразу, как только увидели уменьшение количества обращений, мы сразу изменили подходы к тестированию, сейчас у нас необходимо тестировать любых людей, которые имеют признаки респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты - тесты на антиген, которыми тоже нужно тестировать людей", - подчеркнул Степанов.

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Также он добавил, что на завтра будет соответствующий разъяснительный алгоритм: как люди могут протестироваться, в том числе и контактные больные, каким образом, где именно они могут сделать тесты. Это необходимо, для увеличения количества тестирований и, соответственно, большей верификации больных граждан и контактных лиц. 

Министр пояснил, что изменения алгоритма означают, что увеличится количество людей, которых "государство будет бесплатно тестировать" на COVID-19. Теперь будут тестировать всех людей с признаками ОРЗ, ведь "симптомы коронавирусной болезни отличаются от одного больного к другому".

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Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения обновило Стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)" в части подходов к тестированию

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