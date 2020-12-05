В Украине спасатели предупредили о шторме на Черном и Азовском морях

Шторм Фото из открытых источников

Порывы ветра в акваториях будут достигать 30 метров в секунду

В акваториях Черного и Азовского морей в воскресенье, 6 декабря, ожидается шторм, а порывы ветра будут составлять 25-30 метров в секунду. Об этом сообщила прессслужба ГСЧС в Фейсбук со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в акватории Азовского моря объявлен оранжевый уровень опасности. "По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов, в портах Бердянск и Мариуполь порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 дм. (II уровень опасности, оранжевый)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в выходные, 5 и 6 декабря, в Украине прогнозируют облачную и ветреную погоду без осадков, однако в западных областях ночью и утром местами возможны. Тогда в южной части страны синоптики предупреждали о порывах 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

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