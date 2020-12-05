live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине спасатели предупредили о шторме на Черном и Азовском морях

Шторм Фото из открытых источников

Порывы ветра в акваториях будут достигать 30 метров в секунду

В акваториях Черного и Азовского морей в воскресенье, 6 декабря, ожидается шторм, а порывы ветра будут составлять 25-30 метров в секунду. Об этом сообщила прессслужба ГСЧС в Фейсбук со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в акватории Азовского моря объявлен оранжевый уровень опасности. "По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов, в портах Бердянск и Мариуполь порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 дм. (II уровень опасности, оранжевый)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в выходные, 5 и 6 декабря, в Украине прогнозируют облачную и ветреную погоду без осадков, однако в западных областях ночью и утром местами возможны. Тогда в южной части страны синоптики предупреждали о порывах 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Новости по теме: Метеорологи из США заявили, что у них закончились имена для ураганов

Напомним, недавно стало известно, что в Киеве осенью текущего года зафиксировали 6 температурных рекордов, а сама осень оказалась самой теплой с 1881 года. Средняя температура воздуха нынешней осенью в столице составила +11,6 градусов по Цельсию, что на 3,6 градуса выше климатической нормы.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киевской области со стрельбой задержали пьяного водителя, устроившего "гонки" с полицейскими. Видео В центре Киева усиливают меры безопасности из-за протестов в правительственном квартале В Киеве полиция во время задержания хулиганов применила слезоточивый газ В Киеве полицейских поймали на вымогательстве 250 тысяч гривен
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Драка в Одесском облсовете. Уйдет ли в отставку Степанов? Повышение тарифов | Ток-шоу
Медицинское обнищание: Останется ли Степанов на посту главы Минздрава? | Спецэфир на ZIK | 04.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Локдауна до Нового года не будет. Компенсации для бизнеса. Е-декларирование | #Новости | 04.12.20
Пленарное заседание Верховной Рады Украины | 04.12.20