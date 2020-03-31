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В Украине создали электронную карту распространения коронавируса

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины пресс-служба СНБО

На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания

Главный ситуационный центр Украины создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

В ведомстве отметили, что на карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количество больных; количество тех, кто выздоровел; количество умерших; количество подозрений относительно вероятного инфицирования в Украине.

Вместе с тем приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количество больных; количество тех, кто выздоровел, и количество умерших в мире.

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Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 549 человек, из них 13 - летальные случаи, 8 - выздоровели.

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