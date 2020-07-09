В Украине создадут комиссию по поиску пропавших без вести на Донбассе, – Офис президента

Людмила Денисова на заседании в Офисе президента Фото: Офис президента

Постановление правительства о создании и составе Комиссии уже было согласовано на заседании правительственного комитета

В Украине создадут постоянную Комиссию по розыску пропавших без вести на Донбассе, которая будет действовать при Кабинете Министров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, 9 июля в ОП состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и удерживаемых там военных и гражданских лиц.

Во время этого было обсуждено ряд вопросов, среди которых создание при Кабинете Министров Украины постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести.

Отмечается, что это позволит сформировать реестр пропавших без вести по категориям и решит вопросы деятельности поисковых групп. Однако, на заседании этой Комиссии должны присутствовать родственники пропавших.

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В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова добавила, что постановление правительства о создании и составе Комиссии было согласовано на заседании правительственного комитета. По ее словам, соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.

Напомним, недавно в так называемой "ЛНР" заявили, что представители Киева аннулировали договоренности об обмене информации в отношении разыскиваемых лиц, чем отодвинули возможный обмен на непонятный срок.