В Украине создадут комиссию, которая проверит выполнение работ по преодолению последствий наводнений на Ивано-Франковщине

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент проинспектировал реконструкции дорог в поселке Ланчин, который пострадал от стихии

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание комиссии, которая проверит выполнение работ по преодолению последствий летних наводнений в Ивано-Франковской области и на что именно были потрачены средства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"До этого была комиссия, ее организовывал Чернышов (министр развития общин и территорий Алексей Чернышев – ред.). Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Одно дело, что государство выделяет деньги – а надо проверять, куда эти деньги пошли", - сказал Зеленский.

Вместе с тем президент проинспектировал реконструкции дорог в поселке Ланчин, который пострадал от стихии. Он отметил, что процесс восстановления идет хорошо, однако осталось много вопросов по ликвидации последствий наводнения.

"К сожалению, многое не сделано. Видел и разговаривал с людьми. Считаю, что техника, люди, исполнители не могут приезжать, работать пару недель и ехать. Так не может быть", - добавил Зеленский.

Напоследок украинский президент подчеркнул на необходимости реализовать комплекс мер по предотвращению негативных последствий наводнений, поскольку они могут повториться в будущем.

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Напомним, в конце июня в западных областях Украины произошли масштабные наводнения, которые унесли жизни нескольких людей. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский одобрил направление 2 млрд грн на ликвидацию последствий непогоды.

Документ регулирует вопросы финансового обеспечения мероприятий по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций.