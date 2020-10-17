В Украине состоялся первый аукцион по продаже янтаря

Всего удалось продать камней на 21,6 млн грн

На Волыни состоялся первый в Украине открытый аукцион по реализации янтаря-сырца. Об этом сообщает "УНИАН".

Отмечается, что по результатам торгов продано 627 кг 4 г янтаря на общую сумму 21 млн 650 тыс. грн. Камни официально добытый коммунальным предприятием "Волиньприродресурс". Крупнейшими проданными лотами стали 100 кг янтаря по цене 2100 долларов за 1 кг, а также 200 кг янтаря по цене 1690 долларов за 1 кг. Всего к продаже предлагался Янтарь 9 фракций, цены которых разнились.

При этом на аукционе не продавали янтарь фракции от 500 до 1000 г, поскольку эти камни планирует закупить Министерство финансов Украины для Музея драгоценных камней и металлов. "Будем ждать их пожеланий и предложений по цене", – сказал и. о. директора КП "Волыньприродресурс" Анатолий Капустюк.

Как сообщают в облсовете, участие в публичных торгах приняли компании и физические лица, которые предварительно регистрировались и делали заявки. При этом некоторые участники присутствовали в сессионном зале, а другие участвовали в аукционе через видеоконференцию.

Как утверждает народный депутат Игорь Палица, который инициировал официальную добычу янтаря на Волыни, когда был председателем местного облсовета, этот аукцион должен был быть проведен значительно раньше. Однако препятствовали этому правоохранительные органы и государственная власть.

"За три года, которые нам не давали работать, областной бюджет потерял пол миллиарда гривен, за которые можно было построить школы, детсады, дороги. Это два бюджета развития Волынской области", - отметил он.

По мнению депутата, испытанную схему следует применять и для добычи других ископаемых и распространять ее на всю страну.

"Наконец область и все волыняне начнут зарабатывать от того, что находится под землей. Такой опыт должна перенять вся Украина – нефть, газ, песок, щебень, янтарь. Лицензия на это должна принадлежать коммунальным предприятиям", – считает Палица.

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Напомним, недавно в Ровенской области разоблачили канал незаконного сбыта янтаря в Турцию. Тогда у двух иностранцев и трех граждан Украины изъяли 800 кг камней.