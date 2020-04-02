В Украине со следующей недели начнут производить тесты для выявления коронавируса

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Ляшко отметил, что правительство обеспечит тестами всех, кто в этом нуждается

Со следующей недели в Украине начнется серийное производство и поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В указе президента было о том, что надо выделить средства на производство тест-систем. Мы работали с Институтом молекулярной биологии и другими производителями отечественных тестов и, я думаю, что уже на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будет поставка отечественных тестов в ПЦР-лаборатории. Мы спокойно обеспечим всех, кто в этом нуждается. Сейчас есть и работают лабораторные бригады. Мы отработали с частными лабораториями и они готовы предоставлять нам свои пункты забора биологического материала для того, чтобы все, кто будет нуждаться в направлении на лабораторное исследование на коронавирусную болезнь, смогли спокойно, не посещая учреждение здравоохранения, не создавая там дополнительную нагрузку, сдать биологический материал на исследования", - рассказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля количество больных коронавирусом в Украине составляет 804 человека, из них 20 - летальные случаи, 13 пациентов выздоровели.