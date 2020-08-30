В Украине школы могут перейти на смешанную форму обучения, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Смешанная форма запрещена в "красной зоне", где обучение будет проходить дистанционно

В Украине школы могут перейти на смешанную форму обучения при условии, что регион, в котором расположено учебное заведение, не относится к "красной зоне" карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 30 августа, который транслировал телеканал ZIK.

В частности, смешанная форма предусматривает сочетание как дистанционного обучения, так и стационарного образования в школах. Решение о введении такой формы работы заведения могут принимать самостоятельно.

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"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на "красном" уровне, например, на "оранжевом" уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы - дистанционное и непосредственно стационарная в школе - это уже вопрос, который решается на уровне школы", - пояснил Степанов.

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Однако, министр подчеркнул, что полностью перейти на дистанционное обучение школы могут только в случае попадания региона в "красную зону". В регионах, которые относятся к "оранжевой", желтой" и "зеленой" зонам, обучение должно происходить стационарно или в смешанной форме.

Напомним, недавно в Минздраве назвали новые требования к обучению в учреждениях среднего образования на период карантина.

Также был обнародован список регионов, в которых стационарное обучение в школах с 1 сентября будет запрещено.