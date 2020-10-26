В Украине сейчас к кислороду подключены более 16 тысяч больничный коек, - Шмигаль

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Власти планируют обеспечить кислородом 80% больничных коек

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что сейчас в украинских больницах более 16 тыс. коек обеспечены кислородом. Об этом глава правительства рассказал во время селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

По словам Шмигаля, обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях – 50%.

В целом правительство дало задание руководителям областных государственных администраций обеспечить больничные койки кислородом на 80% уже в ближайшее время. Сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек – на 6800 больше, чем было в сентябре.

Кроме этого, премьер отметил, что на закупку кислорода для больниц уже направлено 571 миллион гривен.

"Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены", – сказал Шмигаль.

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Напомним, по состоянию на утро 26 октября, в Украине зафиксировано 348 924 случая коронавирусной болезни COVID-19.