В Украине сегодня абитуриенты сдают ВНО по географии

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На тестирование зарегистрировались более 130 тыс. человек

В среду, 15 июля, в Украине проводится внешнее независимое оценивание, на которое зарегистрировались 130 139 человек. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

"Для прохождения теста по географии зарегистрировались 130 939 человек, для которых создано 8 938 аудиторий в 554 пунктах тестирования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тест насчитывает 54 задания, за правильное выполнение которых можно набрать 90 баллов.

Также в центре напомнили, что допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудете в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено до участия в ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

Вместе с тем в случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серию и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дия" абитуриента не будет допущен в пункт проведения ВНО.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий детям с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма вступать до всех заведений высшего образования Украины без необходимости сдачи ВНО.