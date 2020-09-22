В Украине сегодня – агрессивная эпидемия внутрибольничных инфекций, – эпидемиолог

Андрей Александрин Скриншот видео

А ситуация с коронавирусом быстро приближается к патовой, предостерег Андрей Александрин

В Украине сегодня – агрессивная эпидемия внутрибольничных инфекций: от них ежегодно умирает не менее 50 тысяч украинцев, а минимум 800 тысяч человек ежегодно инфицируются инфекциями в больницах.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил эпидемиолог Андрей Александрин.

Гость студии отметил, что ситуация с коронавирусом быстро приближается к патовой.

"Ситуация действительно быстро приближается к патовой, и она была прогнозируемой, потому что изначально в Украине развитие COVID-19 пошло по принципу внутрибольничных вспышек. И то, что у нас самое большое количество заболевших медицинских сотрудников было в свое время, сейчас, правда, ниже за счет того, что или часть переболела уже большая и уже даже по второму кругу. И также это все приводит к тому, что у нас происходит огромный отток медицинских сотрудников, который в этом году только усилился по сравнению с прошлым годом", – сказал гость ток-шоу.

Медик добавил, что большинство больничных учреждений в Украине имеют "идеальные условия" для того, чтобы человек, находясь там, заболел. Эпидемиолог заявил, что по состоянию на сегодня вообще нельзя говорить о безопасном пребывании инфекционного больного, а особенно с такими инфекциями, как коронавирус, грипп и др., в больнице, если там не установлена дорогостоящая механическая вентиляция.

Андрей Александрин отметил, что никто в Украине не говорит о том, что в стране сегодня наиболее агрессивная эпидемия внутрибольничных инфекций.

"У нас минимум в год умирает от внутрибольничных инфекций 50 тысяч украинцев. У нас минимум 800 тысяч человек ежегодно инфицируются внутрибольничными инфекциями. У нас минимум 800 миллиардов гривен в год пациенты со своего кармана платят за последствия внутрибольничного инфицирования", – заявил эпидемиолог.

Напомним, в опорной больнице № 25 в Харькове 25 медиков написали заявления на увольнение из-за интенсивного наплыва пациентов с коронавирусной болезнью.

Как сообщали, в Украине за последние сутки зафиксировано 2884 новых случая коронавируса, 1717 пациентов побороли болезнь, а 59 человек умерли.