В Украине самый высокий уровень преступности в Европе. Рейтинг

Украина возглавила рейтинг стран с самым высоким уровнем преступности в Европе Фото из открытых источников

Индекс преступности в Украине составляет 48,84, а индекс безопасности - 15,64

Украина поднялась в рейтинге стран с самым высоким уровнем преступности в Европе и заняла первую строчку. Об этом свидетельствуют данные сервиса Numbeo.

Как отмечается, рейтинг Украины составляет 48,84. На втором месте – Швеция (47,43), на третьем Франция (47,37). Далее идут Молдова, Ирландия, Бельгия, Великобритания и Италия.

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Отметим, по состоянию на июль 2020 года Украина занимает 47 место по наивысшему уровню преступности среди стран мира. Чуть выше в списке – Иран, Марокко, Эфиопия и Чили.

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Возглавила мировой рейтинг Венесуэла (84,36), на втором месте – Папуа-Новая Гвинея (80,04), далее идут Южная Африка (77,29) и Афганистан (76,97).

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Напомним, недавно в МВД сообщили, что в течение 2013-2016 годов в Украине было похищено и утеряно свыше 78 тысяч единиц различного оружия. В частности, в первом полугодии 2020 года правоохранители задокументировали 3400 уголовных правонарушений, связанных с незаконным обращением с оружием, боеприпасами или взрывчаткой.

Также ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что правительство поддержало инициативу выплачивать компенсации лицам, которые пострадали в результате насильственных преступлений: изнасилования, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников.