В Украине с сегодняшнего дня устанавливается запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах

Зимняя рыбалка Фото из открытых источников

Нарушителям правил вылова грозит штраф до 680 грн

В Украине с 1 ноября 2020 года в большинстве водоемов устанавливается запрет на вылов вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства рыбного хозяйства.

Отмечается, что запрет связан с тем, что с наступлением холодов у рыбы снижается активность и она собирается в стаи и уходит на зимовку в зимовальных ям. В подавляющем количестве областей ограничение на вылов рыбы продлится до начала нереста 2021 года, но в некоторых регионах – до конца зимнего периода.

В то же время в этот период разрешено любительское рыболовство за пределами зимовальных ям. При этом вылов рыбы разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более № 10, мормышкой, наживной и живцовой снастями. Общее количество крючков не должно превышать пяти на одного человека, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство – не более десяти.

Как сообщают в Госрыбагентстве, за несоблюдение указанных норм предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 680 грн. Кроме того, за незаконный вылов начисляется ущерб за каждую пойманную рыбину.

Напомним, недавно на российской Камчатке ученые обнаружили гибель 95% обитателей морского дна. Тогда ученые спрогнозировали, что масштаб загрязнения будет только расти.