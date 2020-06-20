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В Украине на следующей неделе усилят контроль над карантином

Фото из открытых источников

Проверять будут работу кафе, ресторанов, а также общественного транспорта

В Украине на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта на предмет соблюдения там правил карантина. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе Офиса президента. 

Как отмечается, по состоянию на конец этой недели в Украине количество больных коронавирусом возросло до 44 человек на 100 тысяч населения. Тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 38 человек на 100 тысяч. 

В связи с этим было принято решение начать усиленные проверки кафе, ресторанов, а также общественного транспорта относительно соблюдения мер по предотвращению распространения COVID-19.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям во время карантина", – отметил президент Владимир Зеленский.

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Также министр внутренний дел Арсен Аваков сообщил о 2,5 тысячах осуществленных проверок общественного транспорта. По его словам, 703 нарушения было задокументировано из-за несоблюдение мер безопасности, неисправности авто и проблем с лицензиями. В связи с этим с нарушителей были взысканы штрафы на общую сумму почти 2 миллиона гривен.

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Напомним, накануне Кабинет министров Украины обновил методику усиления карантина в регионах. В частности, были определены новые критерии, по которым будут определять, нужно ли в области вводить более жесткие ограничения. 

 

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