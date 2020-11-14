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В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболели более 26 тыс. медиков, – Степанов

Фото из открытых источников

Министр призвал поддержать медработников путем уменьшения нагрузки больниц

В Украине за время пандемии COVID-19 на коронавирус заболели более 26 тысяч медиков, из которых 258 умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам Степанова, украинские медики находятся на "передовой войны" с коронавирусом. "За все время пандемии в Украине заболело 26 422 медицинских работника, из которых умерли 258 медицинских работников. Я хочу акцентировать ваше внимание именно на этих цифрах. Потому что наши медицинские работники... находятся на передовой этой войны с COVID-19... Уже 8 месяцев они истощены, они каждый день спасают людей", – сказал министр.

В связи с этим чиновник призвал поддержать медиков благодаря уменьшению нагрузки на систему здравоохранения. "Уменьшить нагрузку единственным путем – уменьшить количество заболевших и, как следствие, меньшая часть людей будет госпитализирована...", – высказался Степанов.

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Напомним, в Украине по состоянию на утро 14 ноября лабораторно подтвердили 525176 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, на протяжении прошлых суток, 13 ноября, было зафиксировано 12524 случаев коронавируса, что стало новым антирекордом.

ZIK

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