В Украине с начала года в пожарах погибла почти тысяча человек

В течение 2020 года произошло 66 642 пожара

ГСЧС в Луганской области

В Украине с начала 2020 года почти 1 тыс. человек погибла во время пожаров, большинство из которых произошло в жилом секторе. Об этом сообщила прессслужба ГСЧС Украины.

Отмечается, что в текущем году произошло 66 642 пожара. Из них 18 820 – в жилом секторе, 1122 – в производственной сфере, 2432 – в транспорте, а 44 268 пожаров произошли по другим причинам.

Что касается пострадавших, то в пожарах погибли 953 человека, еще 827 – пострадали. В то же время, 1008 человек пожарным удалось спасти.

Напомним, недавно в жилой многоэтажке на проспекте Науки в Киеве произошел пожар, в результате которого в огне погибла 80-летняя женщина. Как стало известно, женщина 1940 года рождения, в квартире которой начался пожар, жила там сама и на момент пожара находилась дома. Попытки открыть дверь в квартиру были неудачными, поэтому спасти старушку не удалось.

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Ранее сообщалось, что произошел пожар в многоэтажном доме в Деснянском районе Киева, в результате чего погибла пожилая женщина. Пожарные устанавливали лестницу к балкону, но не смогли спасти женщину.