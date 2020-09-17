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В Украине с начала года открыли почти 500 уголовных дел по работе журналистов, – Офис генпрокурора

Производства касаются препятствования журналистской деятельности

Ілюстративне фото wellphoto

В Украине с начала 2020 года открыли 484 уголовных производства относительно работы журналистов. Об этом заявил представитель офиса генпрокурора Олег Пилипюк во время прес-конференции, передает Укринформ.

Отмечается, что сейчас продолжается расследование в 242 производствах. При этом в суд направлено 21 обвинительный акт, на рассмотрении в судах находится 60 дел, а за этот период вынесено 11 приговоров. По словам Пилипюка, речь идет о препятствовании профессиональной деятельности журналистов, вмешательстве в нее и нанесении телесных повреждений работникам СМИ.

В то же время стало известно, что Офис генпрокурора с согласия правоохранительных органов создал межведомственную рабочую группу по вопросам рассмотрения и контроля уголовных производств, совершенных в отношении журналистов. В группу пригласили всех желающих из общественных, правительственных и неправительственных организаций.

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Напомним, недавно в Киеве напали на сценариста и соведущего популярного украинского юмористического шоу "Телебачення Торонто" Егора Шатайло из-за шутки. Накануне он написал пост в соцсети "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть".

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