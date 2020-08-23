В Украине с начала августа утонуло более 120 человек, – ГСЧС

Среди погибших примерно 10 детей

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С начала августа на водоемах Украины погибло более 120 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что среди погибших примерно 10 – это дети. В то же время, спасатели смогли сохранить жизни более 65 человек, среди которых также около 10 детей. В ГСЧС заявляют, что такая статистика свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности у водоемов. Особенно спасатели отмечают горесть гибели детей на водоемах из-за безответственности взрослых.

Известно, что с начала года 2020 года на украинских водоемах погибло около 1000 человек. Однако около 300 человек удалось спасти, в том числе, более 30 детей. В ГСЧС добавили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому просят граждан быть осмотрительными и ответственными.

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Ранее сообщалось, что в Украине с начала 2020 года почти тысяча человек погибла во время пожаров. Большинство из них произошли в жилом секторе. Еще 827 человек пострадали в результате огня. В то же время, 1008 человек пожарным удалось спасти.