В Украине с апреля химиотерапию и другое лечение онкозаболеваний будут проводить за госсчет

Химиотерапию с апреля будут проводить за счет государства Фото из открытых источников

При этом будут повышены тарифы на диагностику

В Украине с апреля химиотерапию и другое лечение онкозаболеваний будут проводить за счет государства. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 26 января, который транслировал телеканал ZIK.

Так, в течение I квартала 2021 года Программой медицинских гарантий предусматривалось два пакета для оказания медицинской помощи больным онкологией: "Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей" и "Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей".

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Однако во II-IV квартале 2021 года в правительстве планируют добавить пакет "Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях". При этом повысят тарифы, однако будут применяться корректирующие коэффициенты.

Например, сейчас тариф на медицинские услуги по диагностике и химиотерапевтическому лечению онкобольных составляет 17 843,96 грн на человека. С 1 сентября 2020 года к тарифу применяется корректирующий коэффициент 4,7 за готовность лечить пациентов до 18 лет.

Таким образом, заверил Степанов, во II-IV квартале 2021 года этот тариф будет равен 25 529 грн.

Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения расширило перечень лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями, в частности, добавило девять препаратов, которые являются более эффективными.