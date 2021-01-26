В Украине с апреля химиотерапию и другое лечение онкозаболеваний будут проводить за госсчет
При этом будут повышены тарифы на диагностику
В Украине с апреля химиотерапию и другое лечение онкозаболеваний будут проводить за счет государства. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 26 января, который транслировал телеканал ZIK.
Так, в течение I квартала 2021 года Программой медицинских гарантий предусматривалось два пакета для оказания медицинской помощи больным онкологией: "Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей" и "Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей".
Однако во II-IV квартале 2021 года в правительстве планируют добавить пакет "Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях". При этом повысят тарифы, однако будут применяться корректирующие коэффициенты.
Например, сейчас тариф на медицинские услуги по диагностике и химиотерапевтическому лечению онкобольных составляет 17 843,96 грн на человека. С 1 сентября 2020 года к тарифу применяется корректирующий коэффициент 4,7 за готовность лечить пациентов до 18 лет.
Таким образом, заверил Степанов, во II-IV квартале 2021 года этот тариф будет равен 25 529 грн.
Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения расширило перечень лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями, в частности, добавило девять препаратов, которые являются более эффективными.