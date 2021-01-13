В Украине с 25 января введут еще один карантин: Степанов раскрыл детали

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Ограничения будут устанавливать отдельно для каждого региона, в зависимости от эпидемиологической ситуации там

В Украине по завершении локдауна, после 24 января, планируют ввести другие карантинные ограничения. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Как отмечается, с 8 по 24 января включительно на всей территории страны действует жесткий карантин, который предусматривает запрет на работу ряда магазинов, учебных заведений, а также развлекательной сферы.

После завершения локдауна власти планируют вернуться к адаптивному карантину, таким образом ограничения будут устанавливаться отдельно для каждого региона, в зависимости от эпидемиологической ситуации там.

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"Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", — пояснил Степанов.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что усиленный карантин в Украине необходимо продлить после 24 января, ведь есть ряд оснований, которые существенно повлияют на рост количества больных COVID-19.