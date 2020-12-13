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В Украине с 1 января анонсировали "природный локдаун". Что это такое

Фото из открытых источников

По словам главы Минздрава, во время праздников на улицах мало людей, поэтому даты карантина обоснованы

В Украине усиление противоэпидемических ограничений ожидается после новогодних и рождественских праздников, однако уже с 1 января наступит так называемый "природный локдаун". Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

По словам Степанова, речь идет о том, что декабрь является важным месяцем из-за экономических обстоятельств, но уже в начале января ситуация иная.  "У нас прежде всего экономические обстоятельства, потому что для многих людей декабрь – очень важный месяц года, когда идет работа, это первое. Второе, если мы посмотрим, что у нас идет в период с 1 по 6 января до Рождества, Рождество – все-таки больше семейный праздник – то в принципе у нас такой природный локдаун, если можно так сказать", – сказал министр.

Также глава Минздрава добавил, что нынешние даты усиления карантина обоснованы, поскольку люди находятся дома. "На улицу просто посмотрите – совершенно мало людей, проводят в кругу семьи или приходят к друзьям, что в принципе позволяют себе делать только на выходные, люди не работают, на каникулах", – сказал Степанов.

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Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство приняло решение о введении усиленного карантина с 8 по 24 января 2021 года. По его словам, "зимние каникулы ради безопасности" делаются для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости.

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