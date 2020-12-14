В Украине с 19 декабря "обновят" карантинные ограничения. Что изменится

В Украине ужесточают карантин Фото из открытых источников

Новые ограничения будут касаться культурно-развлекательной и регилийной сфер

В Украине с 19 декабря начнут действовать новые карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Под запрет попали музеи, галереи, выставки, а также была изменена работа церквей. Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, с субботы в Украине будет запрещено:

Проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и тому подобное, если в залах присутствуют более одного человека на 10 кв. метров.

При этом заведения общественного питания смогут работать с 23:00 до 7:00, за исключением доставки и заказов на вынос. Однако, рассчитывать посетителей будет запрещено после 22:00.

Новости по теме: В Кабмине не исключают усиления карантина до 8 января

Также правительство разрешило проводить богослужения при условии присутствия не более одного человека на 5 квадратных метров, а на открытом воздухе - при условии соблюдения 1,5-метровой дистанции.

Другие ограничения в Украине будут действовать без изменений.

Кабинет министров

Напомним, недавно Кабинет министров Украины обновил ограничения по работе заведений общепита на карантине и разрешил кафе и ресторанам работать до 01:00 в новогоднюю ночь.