В Украине рестораторы и предприниматели вышли на протест против ужесточения карантина. Фото

Протест предпринимателей против введения карантина выходного дня Страна.ua

На акцию вышли Украинская ресторанная ассоциация и региональные ресторанные объединения

В среду, 11 ноября, украинские рестораторы и предприниматели вышли на акцию протеста против карантинных ограничений. Об этом сообщает Страна.

Как отмечается, на акции присутствуют Украинская ресторанная ассоциация и региональные ресторанные объединения. Протестующие требуют ослабить давление на отрасль, которое оказывается из-за ухудшения ситуации с Covid-19 в стране.

В частности, в столице протестующие собрались возле станции метро Арсенальная и колонной шли по улице Грушевского к зданию правительства. По предварительной информации, рестораторы и предприниматели подошли к стенам Кабмина.

Протест предпринимателей против введения карантина выходного дня Страна.ua

Кроме Киева, такие акции проходят во Львове, Луцке, Харькове, Ровно, Сумах, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Мариуполе, Херсоне, Ивано-Франковске, Одессе, Днепре, Николаеве, Мариуполе и Черкассах.

Протест предпринимателей против введения карантина выходного дня Страна.ua

Протест предпринимателей против введения карантина выходного дня Страна.ua

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения заболеваемости COVID-19. В частности, новые ограничения будут включать закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров и фитнес-залов на выходные.

По предварительной информации, "карантин выходного дня" могут ввести 14-15 ноября.