В Украине разрешили работу кинотеатров в красной зоне карантина

Фото с открытых источников

В кинотеатрах будут действовать противоэпидемические мероприятия

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила работать кинотеатрам в красной зоне карантина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Отмечается, что в кинотеатрах должно быть обеспечено ношение масок, кондиционирования, а также рассадка зрителей через кресло и заполненность залов не более чем на половину.

Кроме того, в МКИП сейчас изучают и анализируют возможность работы и других учреждений культуры в красных зонах. Прежде всего речь идет о театрах и музеях. "Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институциям в период карантина", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 24 октября занято 61,7 процентов койко-мест, которые предназначены для пациентов с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Новости по теме: Укрзализныця с понедельника возобновит продажу билетов на 11 станциях

Напомним, вчера, 23 октября, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании обновила зоны карантина, которые начнут действовать с понедельника, 26 октября. По решению комиссии, Киев остается в оранжевой зоне.