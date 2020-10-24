В Украине разрешили работу кинотеатров в красной зоне карантина
В кинотеатрах будут действовать противоэпидемические мероприятия
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила работать кинотеатрам в красной зоне карантина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
Отмечается, что в кинотеатрах должно быть обеспечено ношение масок, кондиционирования, а также рассадка зрителей через кресло и заполненность залов не более чем на половину.
Кроме того, в МКИП сейчас изучают и анализируют возможность работы и других учреждений культуры в красных зонах. Прежде всего речь идет о театрах и музеях. "Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институциям в период карантина", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 24 октября занято 61,7 процентов койко-мест, которые предназначены для пациентов с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Напомним, вчера, 23 октября, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании обновила зоны карантина, которые начнут действовать с понедельника, 26 октября. По решению комиссии, Киев остается в оранжевой зоне.